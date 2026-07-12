36e Triathlon de Joué-lès-Tours Joué-lès-Tours
dimanche 6 septembre 2026 · Joué-lès-Tours
Informations pratiques
Joué-lès-Tours
36e Triathlon de Joué-lès-Tours
Avenue du Lac Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-06
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Epreuve organisée par le Triathlon Club de Joué-Lès-Tours, avec le concours de la ville de Joué-Lès-Tours.
Restauration sur place
Au programme
Triathlon découverte XS (400m 8km 2,5km)
2 Cross Triathlons jeunes (étape du challenge régional jeunes)
2 Triathlons format S pour licenciés ou non
Epreuve organisée par le Triathlon Club de Joué-Lès-Tours, avec le concours de la ville de Joué-Lès-Tours.
Restauration sur place
Au programme
Triathlon découverte XS (400m 8km 2,5km)
2 Cross Triathlons jeunes (étape du challenge régional jeunes)
2 Triathlons format S pour licenciés et non licenciés (750m 18km 5km) + relais .
Avenue du Lac Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire inscription.tcj@gmail.com
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English :
Event organized by the Jou-Lès-Tours Triathlon Club, in partnership with the city of Jou-Lès-Tours.
Food available on site
On the schedule:
XS Introductory Triathlon (400m 8km 2.5km)
2 Youth Cross Triathlons (part of the regional youth challenge)
2 S-format Triathlons for registered and non
L’événement 36e Triathlon de Joué-lès-Tours Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-07-12 par ADT 37
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