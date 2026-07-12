Informations pratiques

Joué-lès-Tours

36e Triathlon de Joué-lès-Tours

Avenue du Lac Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Epreuve organisée par le Triathlon Club de Joué-Lès-Tours, avec le concours de la ville de Joué-Lès-Tours.

Restauration sur place

Au programme

Triathlon découverte XS (400m 8km 2,5km)

2 Cross Triathlons jeunes (étape du challenge régional jeunes)

2 Triathlons format S pour licenciés ou non

Epreuve organisée par le Triathlon Club de Joué-Lès-Tours, avec le concours de la ville de Joué-Lès-Tours.

Restauration sur place

Au programme

Triathlon découverte XS (400m 8km 2,5km)

2 Cross Triathlons jeunes (étape du challenge régional jeunes)

2 Triathlons format S pour licenciés et non licenciés (750m 18km 5km) + relais .

Avenue du Lac Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire inscription.tcj@gmail.com

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English :

Event organized by the Jou-Lès-Tours Triathlon Club, in partnership with the city of Jou-Lès-Tours.

Food available on site

On the schedule:

XS Introductory Triathlon (400m 8km 2.5km)

2 Youth Cross Triathlons (part of the regional youth challenge)

2 S-format Triathlons for registered and non

L’événement 36e Triathlon de Joué-lès-Tours Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-07-12 par ADT 37