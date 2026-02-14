Concert du duo Arietto dans une grange tourangelle le 12 septembre, Grange tourangelle, Joué-lès-Tours

Concert du duo Arietto dans une grange tourangelle le 12 septembre Samedi 12 septembre, 20h00 Grange tourangelle Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T20:00:00+02:00 – 2026-09-12T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T20:00:00+02:00 – 2026-09-12T21:00:00+02:00

Billetterie officielle : Hormur

Venez vivre une soirée musicale exceptionnelle avec le duo Arietto dans la charmante grange tourangelle de Joué-lès-Tours. Christian Monne à la clarinette et Michel Renault au piano vous emmèneront dans un voyage musical unique, mêlant classique, jazz, musiques de film et traditionnelles. Dans cette ambiance conviviale et intimiste, découvrez un répertoire diversifié qui ravira petits et grands. Un moment de partage, où la passion et l’énergie des musiciens vous transporteront. Les places sont limitées, alors réservez dès maintenant pour ne pas manquer cette expérience inoubliable. 12/09/2026 Grange tourangelle ️ À partir de 10 €, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

Soutenez la scène locale et vivez une rencontre à taille humaine entre artiste, hôte et public

