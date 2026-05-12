La Chorale Contrechant fête ses 50 ans Joué-lès-Tours
La Chorale Contrechant fête ses 50 ans Joué-lès-Tours dimanche 14 juin 2026.
Joué-lès-Tours
La Chorale Contrechant fête ses 50 ans
Allée André Malraux Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-14 15:00:00
fin : 2026-06-14 19:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Pour son 50e anniversaire, Contrechant vous offre un bel après-midi de concerts, réunissant ses amis et complices, chœurs et musiciens avec lesquels notre chorale a partagé des projets communs.
7 chœurs, 200 choristes, 70 musiciens se produiront dans des styles diversifiés.
Pour son 50e anniversaire, Contrechant vous offre un bel après-midi de concerts, réunissant ses amis et complices, chœurs et musiciens avec lesquels notre chorale a partagé des projets communs.
7 chœurs, 200 choristes, 70 musiciens se produiront dans des styles diversifiés des chants du monde aux musiques actuelles, de la musique ancienne à la musique classique ou contemporaine. .
Allée André Malraux Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 15 18 36 78 contactchoralecontrechant@gmail.com
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English :
To celebrate its 50th anniversary, Contrechant offers you a wonderful afternoon of concerts, bringing together its friends and accomplices, choirs and musicians with whom our choir has shared common projects.
7 choirs, 200 choristers and 70 musicians will perform in a variety of styles.
L’événement La Chorale Contrechant fête ses 50 ans Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-05-12 par ADT 37
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