Joué-lès-Tours

La Chorale Contrechant fête ses 50 ans

Allée André Malraux Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-14 15:00:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Pour son 50e anniversaire, Contrechant vous offre un bel après-midi de concerts, réunissant ses amis et complices, chœurs et musiciens avec lesquels notre chorale a partagé des projets communs.

7 chœurs, 200 choristes, 70 musiciens se produiront dans des styles diversifiés.

Pour son 50e anniversaire, Contrechant vous offre un bel après-midi de concerts, réunissant ses amis et complices, chœurs et musiciens avec lesquels notre chorale a partagé des projets communs.

7 chœurs, 200 choristes, 70 musiciens se produiront dans des styles diversifiés des chants du monde aux musiques actuelles, de la musique ancienne à la musique classique ou contemporaine. .

Allée André Malraux Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 15 18 36 78 contactchoralecontrechant@gmail.com

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English :

To celebrate its 50th anniversary, Contrechant offers you a wonderful afternoon of concerts, bringing together its friends and accomplices, choirs and musicians with whom our choir has shared common projects.

7 choirs, 200 choristers and 70 musicians will perform in a variety of styles.

L’événement La Chorale Contrechant fête ses 50 ans Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-05-12 par ADT 37