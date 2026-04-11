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Visite des étangs de Narbonne au fil des saisons Joué-lès-Tours

Visite des étangs de Narbonne au fil des saisons Joué-lès-Tours

Visite des étangs de Narbonne au fil des saisons Joué-lès-Tours jeudi 6 août 2026.

Ville : 37300 Joué-lès-Tours

Département : Indre-et-Loire

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 3 3 3 Tarif enfant

Joué-lès-Tours

Visite des étangs de Narbonne au fil des saisons

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-06 10:00:00
fin : 2026-08-06 12:00:00

Date(s) :
2026-08-06

Visite des étangs de Narbonne au fil des saisons
(Animation payante, sur réservation, famille)
Découvrez en famille la richesse des étangs de Narbonne à Joué-lès-Tours, espace naturel classé pour sa biodiversité exceptionnelle.
A partir de 6 ans
Animé par Stéphane de la Gloriette
Visite des étangs de Narbonne au fil des saisons
(Animation payante, sur réservation, famille)
Découvrez en famille la richesse des étangs de Narbonne à Joué-lès-Tours, espace naturel classé pour sa biodiversité exceptionnelle.
A partir de 6 ans
Animé par Stéphane de la Gloriette
Réservation au 02 47 21 63 79 gloriette-animations@tours-metropole.fr 3  .

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 21 63 79  gloriette-animations@tours-metropole.fr

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English :

Visit Narbonne’s ponds through the seasons
(Paying activity, booking required, for families)
Discover with your family the richness of the Narbonne ponds at Joué-lès-Tours, a natural area listed for its exceptional biodiversity.
Ages 6 and up
Hosted by Stéphane de la Gloriette

L’événement Visite des étangs de Narbonne au fil des saisons Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-04-11 par ADT 37

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