Joué-lès-Tours

Les petites bêtes des étangs de Narbonne

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-07-23 12:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Découvrez en famille la multitude d’insectes qui vivent sur le site des étangs de Narbonne à Joué-lès-Tours, espace naturel classé pour sa biodiversité exceptionnelle.

3 .

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 21 63 79 gloriette-animations@tours-metropole.fr

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English :

Discover with your family the multitude of insects that live on the Narbonne ponds in Joué-lès-Tours, a natural area listed for its exceptional biodiversity.

L’événement Les petites bêtes des étangs de Narbonne Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-04-11 par ADT 37