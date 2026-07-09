Informations pratiques

Joué-lès-Tours

Marathonik

2 Rue du Colonel Picot Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-26 14:30:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Le Secteur jeunes s’associe à la compagnie Supernovæ pour révéler les jeunes talents de nos quartiers jocondiens. La compagnie les accompagne pour les aider à prendre confiance en eux, à monter sur scène, à s’exprimer à travers la musique.

Le Secteur jeunes s’associe à la compagnie Supernovæ pour révéler les jeunes talents de nos quartiers jocondiens. La compagnie les accompagne pour les aider à prendre confiance en eux, à monter sur scène, à s’exprimer à travers la musique. Le projet Marathonik se compose de déambulations et de prestations sur un camion-scène où deux musiciens fous accueillent les chanteurs de tous les âges rencontrés au fil des mois d’ateliers.

Variété, Hip-Hop, Improvisation, Jazz, Poésie, reprises revisitées ou compositions originales, l’événement est ouvert à toutes les cultures, toutes les esthétiques et toutes les personnes qui veulent monter sur scène.

Le Marathonik se clôturera par une soirée au lac des Bretonnières à partir de 20h30. .

2 Rue du Colonel Picot Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Youth Division is partnering with the Supernové company to discover young talent in our Jocondian neighborhoods. The company supports them to help them build self-confidence, take the stage, and express themselves through music.

L’événement Marathonik Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-07-09 par ADT 37