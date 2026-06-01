Journées Portes Ouvertes Centre Social Inter’Val Joué-lès-Tours
Journées Portes Ouvertes Centre Social Inter’Val Joué-lès-Tours samedi 13 juin 2026.
Joué-lès-Tours
Journées Portes Ouvertes Centre Social Inter’Val
28 Rue de Chambord Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13 11:00:00
fin : 2026-06-13 19:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Vous êtes chaleureusement invités aux Portes ouvertes du Centre social!
Venez découvrir ou redécouvrir ce qui fait la force des centres sociaux le lien social, le partage, la lutte contre toute forme de discrimination ou d’exclusion, l’engagement citoyen pour une société plus juste.
Vous êtes chaleureusement invités aux Portes ouvertes du Centre social!
Venez découvrir ou redécouvrir ce qui fait la force des centres sociaux le lien social, le partage, la lutte contre toute forme de discrimination ou d’exclusion, l’engagement citoyen pour une société plus juste.
Le Centre social, ça se vit !
On vous y attend ! .
28 Rue de Chambord Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 53 87 62 contact@csvalleeviolette.fr
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English :
You’re warmly invited to the Centre social’s Open House!
Come and discover or rediscover what makes the strength of social centers: social ties, sharing, the fight against all forms of discrimination and exclusion, and civic commitment to a fairer society.
L’événement Journées Portes Ouvertes Centre Social Inter’Val Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-06-04 par ADT 37
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