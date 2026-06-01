La chorale Contrechant fête ses 50 ans, Château des Bretonniéres Joué-les Tours, Joué-lès-Tours
La chorale Contrechant fête ses 50 ans, Château des Bretonniéres Joué-les Tours, Joué-lès-Tours dimanche 14 juin 2026.
La chorale Contrechant fête ses 50 ans Dimanche 14 juin, 15h30 Château des Bretonniéres Joué-les Tours Indre-et-Loire
Participation libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T15:30:00+02:00 – 2026-06-14T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T15:30:00+02:00 – 2026-06-14T19:00:00+02:00
Pour son 50ème anniversaire, Contrechant vous offre un bel après-midi de concerts, réunissant ses amis et complices, chœurs et musiciens avec lesquels notre chorale a partagé des projets communs. Ainsi, 7 chœurs, 200 choristes, 70 musiciens se produiront dans des styles diversifiés:
des chants du monde aux musiques actuelles, de la musique ancienne à la musique classique ou contemporaine.
Évocation de souvenirs mais aussi volonté de chanter une vie en devenir pour rendre sa beauté à l’avenir
Château des Bretonniéres Joué-les Tours Parc des Bretonniéres Joué-les-tours 37300 Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « griveauj@aol.com »}]
Anniversaire qui réunit 7 chorales au château des Bretonnières de Joué-les-tours. Concert en plein air qui réunit 200 choristes , 70 musiciens concert – plein air – Contrechant- anniversaire 50 ans
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