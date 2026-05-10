La chorale Contrechant fête ses 50 ans Château des Bretonniéres Joué-les Tours Joué-lès-Tours Dimanche 14 juin, 15h30 Participation libre

Anniversaire qui réunit 7 chorales au château des Bretonnières de Joué-les-tours. Concert en plein air qui réunit 200 choristes , 70 musiciens

**Pour son 50ème anniversaire, Contrechant vous offre un bel après-midi de concerts, réunissant ses amis et complices, chœurs et musiciens avec lesquels notre chorale a partagé des projets communs. Ainsi, 7 chœurs, 200 choristes, 70 musiciens se produiront dans des styles diversifiés:**

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**des chants du monde aux musiques actuelles, de la musique ancienne à la musique classique ou contemporaine.**

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**Évocation de souvenirs mais aussi volonté de chanter une vie en devenir pour rendre sa beauté à l’avenir**

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-14T15:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-14T19:00:00.000+02:00

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griveauj@aol.com

Château des Bretonniéres Joué-les Tours Parc des Bretonniéres Joué-les-tours 37300 Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire



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