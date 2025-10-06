JOHN SCOFIELD ET GERALD CLAYTON – AUDITORIUM ESPACE MALRAUX Joue Les Tours

JOHN SCOFIELD ET GERALD CLAYTON Début : 2026-05-12 à 20:30. Tarif : – euros.

ESPACE MALRAUX – JOUE LES TOURS PRÉSENTE : JOHN SCOFIELD ET GERARD CLAYTONEn co-accueil avec le Petit FaucheuxUne conversation musicale entre deux artistes d’exceptionUne génération les sépare, mais la communion est pourtant évidente entre le guitariste John Scofield, monument de l’instrument, et Gerald Clayton, dont le précédent a dit qu’il est l’un des meilleurs pianistes avec qui il a travaillé. Ils se retrouvent pour une soirée pleine de complicité.Le guitariste américain John Scofield, a débuté sa carrière en se produisant avec des artistes légendaires tels que Chet Baker, Gerry Mulligan et Miles Davis. Son travail à la guitare a influencé le jazz depuis la fin des années 70. Doté d’un son très particulier et d’une grande diversité stylistique, Scofield est un improvisateur de jazz magistral dont la musique se situe généralement entre le post-bop, le jazz funk et le R & B.Le pianiste et compositeur américain Gerald Clayton a été nommé à six reprises aux Grammy Awards. La suite logique de son parcours prometteur déjà bien entamé : il devient Blue Note Artist en 2020 avec la sortie de « Happening: Live at the Village Vanguard ». Son élégance et sa finesse lui ont valu de jouer et enregistrer avec Diana Krall, Ben Wendel, Dianne Reeves ou encore Terence Blanchard. Cet ancien élève de Billy Childs a également été le pianiste de Roy Hargrove…Une soirée jazz à ne pas manquer !« John Scofield a cette capacité à créer une musique conversationnelle, en laissant de l’espace dans ses improvisations pour interagir avec les autres musiciens, rendant chaque performance unique et engageante. » JazzTimes« À la fois improvisateur talentueux et compositeur visionnaire, Clayton compte parmi les pionniers de la jeune communauté de musiciens américains qui rendent le jazz accessible à une nouvelle génération. » Everything Jazz

AUDITORIUM ESPACE MALRAUX PARC DES BRETONNIERES 37300 Joue Les Tours 37