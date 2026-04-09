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À vous de Joué ! Joué-lès-Tours

À vous de Joué ! Joué-lès-Tours

À vous de Joué ! Joué-lès-Tours samedi 9 mai 2026.

Adresse : 1 Rue du 8 Mai

Ville : 37300 Joué-lès-Tours

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Joué-lès-Tours

À vous de Joué !

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-09 15:00:00
fin : 2026-05-09 17:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Atelier jeux de société proposé par l’équipe de la Médiathèque. L’occasion de partager, en famille ou entre amis, un moment ludique.

À partir de 4 ans.
Atelier jeux de société proposé par l’équipe de la Médiathèque. L’occasion de partager, en famille ou entre amis, un moment ludique.

À partir de 4 ans.   .

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00 

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English :

Board games workshop organized by the Médiathèque team. An opportunity to share a playful moment with family and friends.

Ages 4 and up.

L’événement À vous de Joué ! Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-04-09 par ADT 37

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