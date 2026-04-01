Visite des étangs de Narbonne au fil des saisons Joué-lès-Tours
Visite des étangs de Narbonne au fil des saisons Joué-lès-Tours jeudi 23 avril 2026.
Joué-lès-Tours
Visite des étangs de Narbonne au fil des saisons
Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-23 14:00:00
fin : 2026-04-23 16:30:00
Date(s) :
2026-04-23
Découvrez en famille la richesse des étangs de Narbonne à Joué-lès-Tours, espace naturel classé pour sa biodiversité exceptionnelle.
A partir de 6 ans
Visite des étangs de Narbonne au fil des saisons
Découvrez en famille la richesse des étangs de Narbonne à Joué-lès-Tours, espace naturel classé pour sa biodiversité exceptionnelle.
A partir de 6 ans
Animé par Stéphane de la Gloriette 3 .
Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 21 63 79 gloriette-animations@tours-metropole.fr
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English :
Discover with your family the richness of the Narbonne ponds in Joué-lès-Tours, a natural area classified for its exceptional biodiversity.
Ages 6 and up
L’événement Visite des étangs de Narbonne au fil des saisons Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-04-11 par ADT 37
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