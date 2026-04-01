Joué-lès-Tours

Incroyables insectes

Rue de Verdun Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-24 15:00:00

fin : 2026-04-24 16:30:00

Date(s) :

2026-04-24

85 % des espèces animales seraient des insectes et 40 % d’entre eux sont actuellement menacés d’extinction. Leur rôle est essentiel pour la biodiversité, la pollinisation des plantes, la fertilisation des sols, la lutte contre les ravageurs (…) et pour notre émerveillement !

Atelier animé par l’association ArboréSciences

85 % des espèces animales seraient des insectes et 40 % d’entre eux sont actuellement menacés d’extinction. Leur rôle est essentiel pour la biodiversité, la pollinisation des plantes, la fertilisation des sols, la lutte contre les ravageurs (…) et pour notre émerveillement ! Il est temps de découvrir la richesse et l’originalité de ce monde grouillant de vie.

Le public sera invité à jouer et expérimenter pour mieux les connaître, découvrir leurs pouvoirs inspirants, faire des observations à la loupe binoculaire, réaliser des récoltes…

L’occasion de porter un autre regard sur les insectes et d’ôter quelques appréhensions !

Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo !

Dès 8 ans. .

Rue de Verdun Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00

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English :

85% of all animal species are thought to be insects, and 40% of them are currently threatened with extinction. Their role is essential for biodiversity, plant pollination, soil fertilization, pest control (?) and our sense of wonder!

L’événement Incroyables insectes Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-04-09 par ADT 37