Bleu, petit opéra de chambre Cie Voix Off Joué-lès-Tours

Bleu, petit opéra de chambre Cie Voix Off Joué-lès-Tours mercredi 6 mai 2026.

Bleu, petit opéra de chambre Cie Voix Off

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-06 15:00:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Librement inspirée du conte L’Oiseau bleu, écrit en 1694 par Madame d’Aulnoy, cette pièce à plumes raconte les mésaventures d’une princesse et d’un prince amoureux qu’on veut empêcher de s’aimer.

Il était une fois… un conte haut en couleur !

Librement inspirée du conte L’Oiseau bleu, écrit en 1694 par Madame d’Aulnoy, cette pièce à plumes raconte les mésaventures d’une princesse et d’un prince amoureux qu’on veut empêcher de s’aimer.

Le héros de cette histoire est charmant, il est prince, et il se nomme Charmant. Hélas ! Un sort lui est jeté car il refuse d’épouser Truitonne, fille d’une marâtre. Le voici donc transformé en oiseau pour sept ans. Un oiseau bleu de surcroît, c’est beau, c’est sûr ! Mais Charmant ne voudra pas manger des graines pendant sept ans, dormir dans les bois, et surtout, il est tombé fou amoureux de Florine, à ses yeux la plus belle des princesses.

Comment faire ? Un oiseau, ça ne parle pas ? Comment dire en sifflotant tout l’amour qu’il éprouve pour Flori 6 .

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Freely inspired by Madame d?Aulnoy?s 1694 tale L?Oiseau bleu (The Blue Bird), this feathered play recounts the misadventures of a princess and a prince in love, who are prevented from falling in love.

German :

Dieses Federstück basiert auf dem Märchen L’Oiseau bleu von Madame d’Aulnoy aus dem Jahr 1694 und erzählt von einer Prinzessin und einem Prinzen, die sich ineinander verlieben und deren Liebe verhindert werden soll.

Italiano :

Liberamente ispirata alla fiaba L’Oiseau bleu di Madame d’Aulnoy del 1694, questa commedia piumata racconta le disavventure di una principessa e di un principe che si innamorano ma ne sono impediti.

Espanol :

Inspirada libremente en el cuento de hadas L’Oiseau bleu, de Madame d’Aulnoy, de 1694, esta obra con plumas narra las desventuras de una princesa y un príncipe que se enamoran pero se lo impiden.

L’événement Bleu, petit opéra de chambre Cie Voix Off Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2025-09-19 par ADT 37