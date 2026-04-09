Histoires à gogo ! Joué-lès-Tours
Histoires à gogo ! Joué-lès-Tours samedi 2 mai 2026.
Joué-lès-Tours
Histoires à gogo !
1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-02 16:00:00
fin : 2026-05-02 17:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Une séance de lectures à voix haute pour rêver, imager, s’évader…
Le nouveau rendez-vous de nos bibliothécaires entre deux vacances scolaires, c’est clair ?
À partir de 4 ans.
Une séance de lectures à voix haute pour rêver, imager, s’évader…
Le nouveau rendez-vous de nos bibliothécaires entre deux vacances scolaires, c’est clair ?
À partir de 4 ans. .
1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A session of read-alouds to dream, imagine, escape?
Our librarians? new appointment between two school vacations, it?s clear?
For ages 4 and up.
L’événement Histoires à gogo ! Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-04-09 par ADT 37
À voir aussi à Joue Les Tours (Indre-et-Loire)
- Déambulations gourmandes de la vigne aux ruches Joué-lès-Tours 18 avril 2026
- Visite des étangs de Narbonne au fil des saisons Joué-lès-Tours 23 avril 2026
- TH + 1RE PARTIE Joué-lès-Tours 23 avril 2026
- Incroyables insectes Joué-lès-Tours 24 avril 2026
- IMARHAN 1RE PARTIE LE TEMPS MACHINE Joue Les Tours 25 avril 2026