Concert du Trio ARS’YS , Orgue et percussions Joué-lès-Tours
Concert du Trio ARS’YS , Orgue et percussions Joué-lès-Tours dimanche 10 mai 2026.
Joué-lès-Tours
Concert du Trio ARS’YS , Orgue et percussions
11 Rue Aristide Briand Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : 13 – 13 – EUR
13
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-10 16:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Dans ces jeux, les miroirs se multiplient. À quatre mains, l’orgue déploie sa respiration ample, les percussions font résonner la pulsation du temps. Deux voix, deux mondes, mais une même complicité. Tandis que les Suites d’Hervé Lesvenan ouvrent un horizon contemporain
Dans ces jeux, les miroirs se multiplient. À quatre mains, l’orgue déploie sa respiration ample, les percussions font résonner la pulsation du temps. Deux voix, deux mondes, mais une même complicité. Tandis que les Suites d’Hervé Lesvenan ouvrent un horizon contemporain, enraciné en Bretagne et tourné vers le monde. Les percussions se glissent entre eux, tantôt souffle discret, tantôt battement vital, liant passé et présent. 13 .
11 Rue Aristide Briand Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 30 09 24 74 associationjouelesorgues37@gmail.com
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English :
In these games, mirrors multiply. With four hands, the organ unfurls its ample breath, the percussion resonates the pulse of time. Two voices, two worlds, but the same complicity. While Hervé Lesvenan?s Suites open up a contemporary horizon
L’événement Concert du Trio ARS’YS , Orgue et percussions Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-04-14 par ADT 37
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