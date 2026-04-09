Joué-lès-Tours

Ciné en’Joué

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

6.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-07 15:00:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Le Conseil des Aînés de Joué-lès-Tours vous propose votre séance cinéma ouverte à tous avec ce mois-ci Compostelle.

Le Conseil des Aînés de Joué-lès-Tours vous propose votre séance cinéma ouverte à tous avec ce mois-ci Compostelle.

Synopsis Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse. Face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée.

Inspiré d’une histoire vraie. 6.5 .

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire conseilsgenerationnels@jouelestours.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Conseil des Aînés de Joué-lès-Tours (Joué-lès-Tours Council of the Elderly) offers you a cinema session open to all, this month with Compostelle.

L’événement Ciné en’Joué Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-04-09 par ADT 37