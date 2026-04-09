Joué-lès-Tours

Hard & Heavy Acte 2 des années 80 à nos jours

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 16:00:00

fin : 2026-05-23 17:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Les origines, les grands noms et les évolutions du Heavy Metal nous ont été contés en octobre 2025. Nous poursuivons la découverte des musiques Metal avec cette 2e conférence animée par Christophe Brault, conférencier et spécialiste des musiques actuelles.

Conférence musicale animée par Christophe Brault.

Les origines, les grands noms et les évolutions du Heavy Metal nous ont été contés en octobre 2025. Nous poursuivons la découverte des musiques Metal avec cette 2e conférence animée par Christophe Brault, conférencier et spécialiste des musiques actuelles.

De Metallica à System of a Down en passant par Slayer ou Rammstein, des riffs endiablés aux pochettes d’album bien bizarres, cette conférence vous dira tout sur ces genres qui font trembler vos enceintes depuis bientôt 50 ans. .

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00

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English :

The origins, great names and evolution of Heavy Metal were recounted to us in October 2025. We continue our discovery of Metal music with this 2nd conference led by Christophe Brault, lecturer and specialist in contemporary music.

L’événement Hard & Heavy Acte 2 des années 80 à nos jours Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-04-09 par ADT 37