Joué-lès-Tours

John Scofield et Gérald Clayton

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 39 EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-05-12 20:30:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Une conversation musicale entre deux artistes d’exception.

Une génération les sépare, mais la communion est pourtant évidente entre le guitariste John Scofield, monument de l’instrument, et Gerald Clayton, dont le précédent a dit qu’il est l’un des meilleurs pianistes avec qui il a travaillé.

Une conversation musicale entre deux artistes d’exception.

Une génération les sépare, mais la communion est pourtant évidente entre le guitariste John Scofield, monument de l’instrument, et Gerald Clayton, dont le précédent a dit qu’il est l’un des meilleurs pianistes avec qui il a travaillé. Ils se retrouvent pour une soirée pleine de complicité.

Le guitariste américain John Scofield, a débuté sa carrière en se produisant avec des artistes légendaires tels que Chet Baker, Gerry Mulligan et Miles Davis. Son travail à la guitare a influencé le jazz depuis la fin des années 70. Doté d’un son très particulier et d’une grande diversité stylistique, Scofield est un improvisateur de jazz magistral dont la musique se situe généralement entre le post-bop, le jazz funk et le R & B. 20 .

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

A musical conversation between two exceptional artists.

A generation separates them, yet the communion is obvious between guitarist John Scofield, a monument to the instrument, and Gerald Clayton, who the former has said is one of the finest pianists he has ever worked with.

L’événement John Scofield et Gérald Clayton Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-04-06 par ADT 37