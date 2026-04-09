Le Samedi c’est dit ! Partageons nos coups de coeur Joué-lès-Tours
Le Samedi c’est dit ! Partageons nos coups de coeur Joué-lès-Tours samedi 30 mai 2026.
Joué-lès-Tours
Le Samedi c’est dit ! Partageons nos coups de coeur
1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30 10:30:00
fin : 2026-05-30 12:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Spécial Young Adult
Venez avec un livre ou un film qui vous a plu afin de le partager ou tout simplement pour écouter ce que nous avons sélectionné pour vous…
Spécial Young Adult
Venez avec un livre ou un film qui vous a plu afin de le partager ou tout simplement pour écouter ce que nous avons sélectionné pour vous… .
1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00
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English :
Young Adult Special
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L’événement Le Samedi c’est dit ! Partageons nos coups de coeur Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-04-09 par ADT 37
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