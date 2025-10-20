Atelier parents-enfants réalise ta cabane dans les bois Joué-lès-Tours

Atelier parents-enfants réalise ta cabane dans les bois Joué-lès-Tours jeudi 9 juillet 2026.

Atelier parents-enfants réalise ta cabane dans les bois

Lieu-dit Le Grand Bourreau Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-07-09 12:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Partez construire votre petite cabane ou abri de fortune avec des outils simples, récoltez les branches au sol nécessaire et trouvez des cordages naturels.

Partez construire votre petite cabane ou abri de fortune avec des outils simples, récoltez les branches au sol nécessaire et trouvez des cordages naturels. .

Lieu-dit Le Grand Bourreau Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 85 26 09 02 resa@couleurs-sauvages.com

English :

Build your own little hut or makeshift shelter with simple tools, gather the branches you need from the ground and find natural ropes.

German :

Machen Sie sich auf den Weg, um mit einfachen Werkzeugen Ihre kleine Hütte oder Notunterkunft zu bauen, sammeln Sie die benötigten Äste am Boden und finden Sie natürliche Seile.

Italiano :

Costruite la vostra piccola capanna o il vostro rifugio di fortuna utilizzando semplici strumenti, raccogliendo i rami necessari dal terreno e trovando corde naturali.

Espanol :

Construye tu propia cabaña o refugio improvisado utilizando herramientas sencillas, recoge del suelo las ramas que necesites y encuentra cuerdas naturales.

L’événement Atelier parents-enfants réalise ta cabane dans les bois Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2025-10-20 par ADT 37