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JAB en Concert Joué-lès-Tours

JAB en Concert Joué-lès-Tours

JAB en Concert Joué-lès-Tours samedi 13 juin 2026.

Adresse : 28 Rue de Chambord

Ville : 37300 Joué-lès-Tours

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Joué-lès-Tours

JAB en Concert

28 Rue de Chambord Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13 18:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

À l’occasion des Journées Portes Ouvertes du Centre Social, venez découvrir un concert de JAB !
À l’occasion des Journées Portes Ouvertes du Centre Social, venez découvrir un concert de JAB !   .

28 Rue de Chambord Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 53 87 62  contact@csvalleeviolette.fr

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English :

Come and enjoy a JAB concert as part of the Centre Social’s Open Day program!

L’événement JAB en Concert Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-06-04 par ADT 37

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