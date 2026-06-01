Joué-lès-Tours

JAB en Concert

28 Rue de Chambord Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13 18:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

À l’occasion des Journées Portes Ouvertes du Centre Social, venez découvrir un concert de JAB !

À l’occasion des Journées Portes Ouvertes du Centre Social, venez découvrir un concert de JAB ! .

28 Rue de Chambord Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 53 87 62 contact@csvalleeviolette.fr

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English :

Come and enjoy a JAB concert as part of the Centre Social’s Open Day program!

L’événement JAB en Concert Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-06-04 par ADT 37