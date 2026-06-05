Joué-lès-Tours

Rencontre avec Ramsès Kefi

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-12 19:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

La Médiathèque de Joué-lès-Tours a le plaisir d’accueillir l’auteur Ramsès Kefi dans le cadre du Prix littéraire Les Promesses. Son roman Quatre jours sans ma mère (Ed. Philippe Rey) fait partie des 5 ouvrages en lice pour cette 4e édition.

La Médiathèque de Joué-lès-Tours a le plaisir d’accueillir l’auteur Ramsès Kefi dans le cadre du Prix littéraire Les Promesses. Son roman Quatre jours sans ma mère (Ed. Philippe Rey) fait partie des 5 ouvrages en lice pour cette 4e édition, organisée en partenariat avec la Librairie la Boite à livres et 12 bibliothèques participantes.

À noter que ce roman est également sélectionné pour le Prix Inter 2026 et figure parmi les finalistes du Prix des Libraires 2026.

Venez nombreux pour rencontrer l’auteur et échanger autour de son livre !

Empruntez un roman de la sélection Les Promesses à la Médiathèque ou dans l’une des bibliothèques participantes, puis votez pour votre coup de cœur jusqu’au 26 septembre. .

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00

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English :

The Médiathèque de Joué-lès-Tours is delighted to welcome author Ramsès Kefi to the Les Promesses literary prize. His novel Quatre jours sans ma mère (Ed. Philippe Rey) is one of the 5 works shortlisted for this 4th edition.

L’événement Rencontre avec Ramsès Kefi Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-06-02 par ADT 37