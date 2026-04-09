Joué-lès-Tours

De Fil en Aiguille

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-12 17:00:00

fin : 2026-06-12 19:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Envie de faire une pause créative et de découvrir l’art délicat de la broderie ?Accessible aux débutant(e)s comme aux initié(e)s, rejoignez-nous pour un atelier réservé aux adultes, où vous apprendrez à broder votre prénom à la main, avec style et patience. Aucun matériel à apporter, tout est fourni

Envie de faire une pause créative et de découvrir l’art délicat de la broderie ?

Accessible aux débutant(e)s comme aux initié(e)s, rejoignez-nous pour un atelier réservé aux adultes, où vous apprendrez à broder votre prénom à la main, avec style et patience.

Aucun matériel à apporter, tout est fourni ! .

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00

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English :

Take a creative break and discover the delicate art of embroidery. Accessible to beginners and advanced alike, join us for a workshop for adults only, where you’ll learn to embroider your first name by hand, with style and patience. No materials to bring everything is provided

L’événement De Fil en Aiguille Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-04-09 par ADT 37