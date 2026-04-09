Joué-lès-Tours

Atelier Ma pomme

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 14:30:00

fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Atelier créatif pour adultes.

Elle est à l’origine de tout alors jouons avec ce symbole !

Une taille qui tient dans la main, une forme simple, une couleur qui fait saliver, un goût acidulé… La pomme a tout pour nous séduire.

Atelier créatif pour adultes.

Elle est à l’origine de tout alors jouons avec ce symbole !

Une taille qui tient dans la main, une forme simple, une couleur qui fait saliver, un goût acidulé… La pomme a tout pour nous séduire. Elle est présente dans un grand nombre de tableaux et pas seulement les natures mortes.

Nous allons utiliser toute une gamme de techniques pour nous approprier ses rondeurs du crayon de papier à la mise en couleur.

Un prérequis choisissez et apportez votre pomme ! .

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00

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English :

Creative workshop for adults.

It’s the origin of everything, so let’s play with this symbol!

A size that fits in the hand, a simple shape, a color that makes you salivate, a tangy taste? The apple has it all.

L’événement Atelier Ma pomme Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-04-09 par ADT 37