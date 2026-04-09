L’instant Bib’ Joué-lès-Tours
L’instant Bib’ Joué-lès-Tours samedi 27 juin 2026.
Joué-lès-Tours
L’instant Bib’
1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27 10:30:00
fin : 2026-06-27 11:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Avec l’Instant Bib’, les 0-3 ans et leurs parents ont dorénavant leur rendez-vous mensuel à la Médiathèque, le samedi matin. Lectures, comptines et jeux de doigts sont au programme pour faire partager aux plus jeunes le plaisir des histoires et des images, dans les bras ou à plat ventre.
Avec l’Instant Bib’, les 0-3 ans et leurs parents ont dorénavant leur rendez-vous mensuel à la Médiathèque, le samedi matin.
Entre deux biberons, lectures, comptines et jeux de doigts sont au programme pour faire partager aux plus jeunes le plaisir des histoires et des images, dans les bras ou à plat ventre… .
1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
With l’Instant Bib? 0-3 year-olds and their parents now have a monthly appointment at the Médiathèque on Saturday mornings. Readings, nursery rhymes and fingerplays are on the program, so that the youngest can share the pleasure of stories and images, in their arms or on their stomachs.
L’événement L’instant Bib’ Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-04-09 par ADT 37
À voir aussi à Joue Les Tours (Indre-et-Loire)
- Déambulations gourmandes de la vigne aux ruches Joué-lès-Tours 18 avril 2026
- Visite des étangs de Narbonne au fil des saisons Joué-lès-Tours 23 avril 2026
- TH + 1RE PARTIE Joué-lès-Tours 23 avril 2026
- Incroyables insectes Joué-lès-Tours 24 avril 2026
- IMARHAN 1RE PARTIE LE TEMPS MACHINE Joue Les Tours 25 avril 2026