Joué-lès-Tours

L’instant Bib’

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 10:30:00

fin : 2026-06-27 11:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Avec l’Instant Bib’, les 0-3 ans et leurs parents ont dorénavant leur rendez-vous mensuel à la Médiathèque, le samedi matin. Lectures, comptines et jeux de doigts sont au programme pour faire partager aux plus jeunes le plaisir des histoires et des images, dans les bras ou à plat ventre.

Avec l’Instant Bib’, les 0-3 ans et leurs parents ont dorénavant leur rendez-vous mensuel à la Médiathèque, le samedi matin.

Entre deux biberons, lectures, comptines et jeux de doigts sont au programme pour faire partager aux plus jeunes le plaisir des histoires et des images, dans les bras ou à plat ventre… .

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 04

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English :

With l’Instant Bib? 0-3 year-olds and their parents now have a monthly appointment at the Médiathèque on Saturday mornings. Readings, nursery rhymes and fingerplays are on the program, so that the youngest can share the pleasure of stories and images, in their arms or on their stomachs.

L’événement L’instant Bib’ Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-04-09 par ADT 37