Gala du Twirling Joué-lès-Tours
Gala du Twirling Joué-lès-Tours samedi 27 juin 2026.
Joué-lès-Tours
Gala du Twirling
33 Rue des Pommiers Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Le Twirling Joué-lès-Tours vous donne rendez-vous pour son gala de fin de saison !
Le Twirling Joué-lès-Tours vous donne rendez-vous pour son gala de fin de saison ! 2 .
33 Rue des Pommiers Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire twirling.jlt@gmail.com
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English :
Twirling Joué-lès-Tours invites you to its end-of-season gala!
L’événement Gala du Twirling Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-05-29 par ADT 37
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