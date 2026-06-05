Joué-lès-Tours

Gala du Twirling

33 Rue des Pommiers Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Le Twirling Joué-lès-Tours vous donne rendez-vous pour son gala de fin de saison !

Le Twirling Joué-lès-Tours vous donne rendez-vous pour son gala de fin de saison ! 2 .

33 Rue des Pommiers Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire twirling.jlt@gmail.com

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English :

Twirling Joué-lès-Tours invites you to its end-of-season gala!

L’événement Gala du Twirling Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-05-29 par ADT 37