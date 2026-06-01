Théâtre avec la Compagnie On ne peut pas mourir à la Grange tourangelle le 5 juillet, Grange tourangelle, Joué-lès-Tours

Théâtre avec la Compagnie On ne peut pas mourir à la Grange tourangelle le 5 juillet Dimanche 5 juillet, 17h00 Grange tourangelle Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T17:00:00+02:00 – 2026-07-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-05T17:00:00+02:00 – 2026-07-05T18:00:00+02:00

Billetterie officielle : Hormur → https://url.hormur.com/98bf680f (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Plongez dans l’univers de Tchekhov avec une représentation unique de ‘La demande en mariage’ par la Compagnie On ne peut pas mourir. Imaginez-vous, confortablement installé dans la Grange tourangelle, ancien chai entouré d’un jardin, bercé par le doux parfum de la campagne. Laissez-vous séduire par les querelles cocasses de Lomov et ses voisins, dans une atmosphère de convivialité assurée par Marc. Cet événement intimiste est une occasion rare de vivre le théâtre en plein air, dans un cadre bucolique. Ne manquez pas cette chance unique de soutenir les artistes et de passer un moment inoubliable. 5 juillet 2026 Joué-lès-Tours ️ À partir de 10 €, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

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Grange tourangelle Joué-lès-Tours Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://url.hormur.com/98bf680f »}] [{« link »: « https://url.hormur.com/98bf680f »}]

Théâtre dans une grange à Joué-lès-Tours, 5 juillet, 10€, places limitées. Hormur Arts vivants