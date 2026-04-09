Partir en Livre ! Lectures et jeux en plein air Joué-lès-Tours
Partir en Livre ! Lectures et jeux en plein air Joué-lès-Tours samedi 18 juillet 2026.
Joué-lès-Tours
Partir en Livre ! Lectures et jeux en plein air
Allée Michel Serin Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18 15:30:00
fin : 2026-07-18 18:00:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-08-01
C’est également dans le cadre de la nouvelle édition de Partir en Livre , la grande fête du livre pour la jeunesse organisée par le Centre national du livre, que la Médiathèque de Joué-lès-Tours va sortir les livres des étagères pour aller à la rencontre des jeunes publics .
Pendant tout l’été et principalement les week-ends, le Parc des Bretonnières, va fourmiller d’activités.
C’est également dans le cadre de la nouvelle édition de Partir en Livre , la grande fête du livre pour la jeunesse organisée par le Centre national du livre, que la Médiathèque de Joué-lès-Tours va sortir les livres des étagères pour aller à la rencontre des jeunes publics et convier tous les gourmands d’histoires lues, de jeux de société et de plein air. Rendez-vous aux Bretos !
À partir de 3 ans — Dans le cadre de L’été aux Bretos
(Solution de repli en cas d’intempéries à la Médiathèque) .
Allée Michel Serin Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00
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English :
As part of the new edition of Partir en Livre , the major children?s book festival organized by the Centre National du Livre, the Médiathèque de Joué-lès-Tours will be taking its books off the shelves to meet young audiences.
L’événement Partir en Livre ! Lectures et jeux en plein air Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-04-09 par ADT 37
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