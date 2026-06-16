Fête nationale Joué-lès-Tours
Fête nationale Joué-lès-Tours lundi 13 juillet 2026.
Joué-lès-Tours
Fête nationale
Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13 18:30:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Joué-lès-Tours et Ballan-Miré s’unissent de nouveau pour célébrer ensemble la fête nationale pour cette année 2026.
Le feu d’artifice ainsi que le bal populaire sont mutualisés dans le cadre symbolique du lac des Bretonnières, véritable trait d’union entre les deux communes, afin d’offrir aux habita
Joué-lès-Tours et Ballan-Miré s’unissent de nouveau pour célébrer ensemble la fête nationale pour cette année 2026.
Le feu d’artifice ainsi que le bal populaire sont mutualisés dans le cadre symbolique du lac des Bretonnières, véritable trait d’union entre les deux communes, afin d’offrir aux habitants un spectacle d’autant plus beau.
Rendez-vous donc le 13 juillet sur le site du lac des Bretonnières pour une formidable soirée ! .
Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
Jou%E9-l%E8s-Tours and Ballan-Mir%E9 are joining forces once again to celebrate the national holiday together in 2026.
The fireworks display and the community dance will be held jointly in the symbolic setting of Lac des Bretonnières, a true link between the two towns, to offer residents
L’événement Fête nationale Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-06-16 par ADT 37
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