Joué-lès-Tours

Partir en Livre ! Lectures et jeux en plein air

Allée Michel Serin Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08 15:30:00

fin : 2026-07-08 18:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Pendant tout l’été et principalement les week-ends, le Parc des Bretonnières, va fourmiller d’activités.

Pendant tout l’été et principalement les week-ends, le Parc des Bretonnières, va fourmiller d’activités.

C’est également dans le cadre de la nouvelle édition de Partir en Livre , la grande fête du livre pour la jeunesse organisée par le Centre national du livre, que la Médiathèque de Joué-lès-Tours va sortir les livres des étagères pour aller à la rencontre des jeunes publics et convier tous les gourmands d’histoires lues, de jeux de société et de plein air. Rendez-vous aux Bretos !

À partir de 3 ans Entrée libre Dans le cadre de L’été aux Bretos

(Solution de repli en cas d’intempéries à la Médiathèque) .

Allée Michel Serin Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00

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English :

Throughout the summer, and especially at weekends, the Parc des Bretonnières will be teeming with activities.

L’événement Partir en Livre ! Lectures et jeux en plein air Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-04-09 par ADT 37