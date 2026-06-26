Joué-lès-Tours

Été aux Breto concert du 4 juillet

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 16:00:00

fin : 2026-07-04 22:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Dans le cadre de l’Été aux Bretonnières, venez assister à quatre concerts, deux proposés par l’École de Musique et deux par le le Temps Machine.

Dans le cadre de l’Été aux Bretonnières, venez assister à quatre concerts, deux proposés par l’École de Musique et deux par le le Temps Machine

-16h & 18h30 Orchestres et musiques actuelles orchestres à vent, un grand orchestre créé pour l’occasion autour de morceaux du groupe Meute (musique de rue), 2 groupes issus des ateliers de musiques actuelles autour de pièces jazz et rock.

-19h Toukan Toukan groupe pop et techno bien tourangeau

-21h Alvin Amaïzo inspiré par la soul moderner, le R&B francophone et la pop. .

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

As part of the %C9t%E9 aux Bretonni%E8res festival, come enjoy %E0 four concerts—two presented by the %C9cole de Musique and two by Le Temps Machine.

L’événement Été aux Breto concert du 4 juillet Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT 37