Joué-lès-Tours

Tournoi EA Sports Football Club

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-01 15:00:00

fin : 2026-07-01 17:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Sortez de vos salons et venez pratiquer l’e-sport à la Médiathèque !

Vous avez toujours rêvé d’être le nouveau Mbappé ou d’apprendre la Panenka à Brahim Diaz ? Alors venez montrer vos talents de footballeurs virtuels !

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Vous avez toujours rêvé d’être le nouveau Mbappé ou d’apprendre la Panenka à Brahim Diaz ? Alors venez montrer vos talents de footballeurs virtuels !

Les parties se jouent sur grand écran par équipes de 2 joueurs et seront animées par Ultimate League, une structure qui organise des tournois de jeux vidéo et de jeux de société dans les quatre coins de la métropole tourangelle.

À partir de 8 ans & par équipe de 2. .

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00

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English :

Get out of your living rooms and come and play e-sport at the Médiathèque!

Have you always dreamed of being the new Mbappé or teaching Brahim Diaz the Panenka? Then come and show off your virtual soccer skills!

L’événement Tournoi EA Sports Football Club Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-04-09 par ADT 37