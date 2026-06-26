Joué-lès-Tours

Art Naïf

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-13 10:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Exposition de Anne Marias-Beauvais

Je vous présente des oeuvres d’Art Naïf nées de ma seule imagination.

L’art Naïf évoque les dessins d’enfants. L’art Naïf permet tout…le rêve absolu plus de règles…plus de contraintes.

Exposition de Anne Marias-Beauvais

Je vous présente des oeuvres d’Art Naïf nées de ma seule imagination.

L’art Naïf évoque les dessins d’enfants. L’art Naïf permet tout…le rêve absolu plus de règles…plus de contraintes. Les sujets, les formes, les contours s’affranchissent de toutes références au réel. Chaque tableau laisse libre cours à l’interprétation et à l’état émotionnel de chacun. .

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00 galerieduparc@jouelestours.fr

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English :

Exhibition by Anne Marias-Beauvais

I present to you works of Art Na%EFf born solely from my imagination.

Naïve art evokes children’s drawings. Naïve art allows for everything… the absolute dream: no more rules… no more constraints.

L’événement Art Naïf Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT 37