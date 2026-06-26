Art Naïf Joué-lès-Tours
Art Naïf Joué-lès-Tours lundi 13 juillet 2026.
Joué-lès-Tours
Art Naïf
Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-13 10:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Exposition de Anne Marias-Beauvais
Je vous présente des oeuvres d’Art Naïf nées de ma seule imagination.
L’art Naïf évoque les dessins d’enfants. L’art Naïf permet tout…le rêve absolu plus de règles…plus de contraintes.
Exposition de Anne Marias-Beauvais
Je vous présente des oeuvres d’Art Naïf nées de ma seule imagination.
L’art Naïf évoque les dessins d’enfants. L’art Naïf permet tout…le rêve absolu plus de règles…plus de contraintes. Les sujets, les formes, les contours s’affranchissent de toutes références au réel. Chaque tableau laisse libre cours à l’interprétation et à l’état émotionnel de chacun. .
Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00 galerieduparc@jouelestours.fr
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English :
Exhibition by Anne Marias-Beauvais
I present to you works of Art Na%EFf born solely from my imagination.
Naïve art evokes children’s drawings. Naïve art allows for everything… the absolute dream: no more rules… no more constraints.
L’événement Art Naïf Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT 37
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