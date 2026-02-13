Chansons folk avec L’Heure Bleue dans une grange à Joué-lès-Tours, Grange tourangelle, Joué-lès-Tours

Chansons folk avec L’Heure Bleue dans une grange à Joué-lès-Tours Samedi 6 juin, 18h00 Grange tourangelle Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T18:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T18:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Billetterie officielle : Hormur → https://hormur.com/event/01990623-505d-72b4-9b32-95fc16e53849 (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Envie de vivre un moment unique en Touraine ? Rendez-vous le 6 juin à Joué-lès-Tours pour un événement intimiste qui marie chansons folk et poésie. Dans le cadre chaleureux de la grange tourangelle, L’Heure Bleue vous invite à un voyage musical entre le jour et la nuit. Avec Yohna Saïdé au chant lead et aux instruments, accompagné par Maloé Laversin aux chœurs, laissez-vous emporter par des mélodies envoûtantes dans un lieu qui respire la convivialité. Les places étant limitées, pensez à réserver pour soutenir ces artistes talentueux et partager cet instant magique. 6 juin 2026 Grange tourangelle, Joué-lès-Tours ️ À partir de 10€, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

Soutenez la scène locale et vivez une rencontre à taille humaine entre artiste, hôte et public — réservez sur Hormur pour sécuriser votre place et recevoir l’adresse précise : https://hormur.com/event/01990623-505d-72b4-9b32-95fc16e53849

