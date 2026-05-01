Joué-lès-Tours

Fête des quartiers 2026

Rue de Verdun Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Venez nombreux à la Fête des Quartiers Rabière, Vallée Violette & Morier édition 2026 avec pour thème cette année Le voyage.

Venez nombreux à la Fête des Quartiers Rabière, Vallée Violette & Morier édition 2026 avec pour thème cette année Le voyage.

Au programme

– des animations pour tous les âges chamboule-tout, jeux coopératifs, peinture collective, maquillage, laser game, structures gonflables, parcours de motricité pour les petits, jeux en bois, rallye photo… et beaucoup d’autres !

– une gratiferia une gratiferia, ou marché gratuit, est un marché non commercial où on peut donner des objets, ou proposer des services gratuits, mais aussi en prendre ou en recevoir d’autres librement. Bref donnez ce que vous voulez (ou rien) et prenez ou non ce qui vous plait !

– de la prévention par la Police municipale

– une scène festive avec des prestations diverses et variées

– des stands de restauration. .

Rue de Verdun Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire c.boschet@csvalleeviolette.fr

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English :

Come one, come all to the Fête des Quartiers Rabière, Vallée Violette & Morier 2026, this year’s theme being Travel.

L’événement Fête des quartiers 2026 Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-05-12 par ADT 37