Joué-lès-Tours

Fête du Noble Joué

La Mazeraie Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Les vignerons de l’Appellation Noble Joué auront le plaisir de vous faire découvrir toutes leurs cuvées élaborées à partir des cépages Pinots. Venez déguster nos vins lors d’un moment gourmand et convivial !

Cocktail élaboré par le traiteur “Gueuleton”

Les vignerons de l’Appellation Noble Joué auront le plaisir de vous faire découvrir toutes leurs cuvées élaborées à partir des cépages Pinots. Venez déguster nos vins lors d’un moment gourmand et convivial !

Cocktail élaboré par le traiteur “Gueuleton”

Tataki de Thon cuit au brasero, fraîchement snacké et agrémenté de graines de sésame et sauce basque

Croque Monsieur truffé (jambon fermier, fromages de saison, tapenade de truffes)

Saumon fumé à la ficelle

Charcuterie de Porc Noir saucisson artisanal, chorizo Bellota, saucisson sec de porc noir de Gascon, jambon fermier à la truffe, Coppa corse

Tataki de boeuf français et pommes de terre grenailles sauce traditionnelle basque

Fromages et dessert .

La Mazeraie Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@manoirdelamazeraie.com

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English :

The winemakers of the Noble Jou%E9 appellation look forward to introducing you to all their wines made from Pinot grape varieties. Come taste our wines during a delightful and convivial event!

Cocktail created by the caterer “Gueuleton”

L’événement Fête du Noble Joué Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-06-15 par ADT 37