Joué-lès-Tours

Guinguette des commerçants

Avenue du Lac Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 16:00:00

fin : 2026-06-20 01:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Pour la 3e année, l’Union des Commerçants et Artisans de Joué-lès-Tours, UCAJ, organise, en partenariat avec la Ville, la Guinguette des Commerçants au lac des Bretonnières entre 16h et 1h. Sur scène vous retrouverez des chanteurs et des musiciens, y compris l’École de Musique.

Pour la 3e année, l’Union des Commerçants et Artisans de Joué-lès-Tours, UCAJ, organise, en partenariat avec la Ville, la Guinguette des Commerçants au lac des Bretonnières entre 16h et 1h. Sur scène vous retrouverez des chanteurs et des musiciens, y compris l’École de Musique. Un DJ prendra le relais à partir de 21h. Au programme de cette belle journée des animations pour enfants (jeux géants, pêche à la ligne…), une tombola, une présentation de vos commerçants jocondiens, des stands de restauration sucrés et salés. Nous voulons remercier les Jocondiens de leur fidélité et leur présenter les commerçants qu’ils ne connaissent pas encore , explique Laëtitia Poireau, la présidente de l’association.

Renseignements www.ucaj37.fr 07 83 77 46 49 et Facebook et Instagram .

Avenue du Lac Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 83 77 46 49 animaction.ucajocondiens@gmail.com

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English :

For the 3rd year, the Union des Commerçants et Artisans de Joué-lès-Tours (UCAJ), in partnership with the town, is organizing the Guinguette des Commerçants at Lac des Bretonnières between 4pm and 1am. On stage you’ll find singers and musicians, including the École de Musique.

L’événement Guinguette des commerçants Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-06-04 par ADT 37