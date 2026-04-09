Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Déclic ! Le numérique mode d’emploi Joué-lès-Tours

Déclic ! Le numérique mode d’emploi Joué-lès-Tours

Déclic ! Le numérique mode d’emploi Joué-lès-Tours samedi 20 juin 2026.

Adresse : 1 Rue du 8 Mai

Ville : 37300 Joué-lès-Tours

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : Gratuit

Joué-lès-Tours

Déclic ! Le numérique mode d’emploi

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20 10:30:00
fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Le rendez-vous pratique et intéractif autour de la culture numérique et des nouvelles technologies.
Le rendez-vous pratique et intéractif autour de la culture numérique et des nouvelles technologies.   .

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The practical, interactive meeting place for digital culture and new technologies.

L’événement Déclic ! Le numérique mode d’emploi Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-04-09 par ADT 37

À voir aussi à Joue Les Tours (Indre-et-Loire)