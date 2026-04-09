Déclic ! Le numérique mode d’emploi Joué-lès-Tours
Déclic ! Le numérique mode d’emploi Joué-lès-Tours samedi 20 juin 2026.
Joué-lès-Tours
Déclic ! Le numérique mode d’emploi
1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20 10:30:00
fin : 2026-06-20 12:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Le rendez-vous pratique et intéractif autour de la culture numérique et des nouvelles technologies.
Le rendez-vous pratique et intéractif autour de la culture numérique et des nouvelles technologies. .
1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00
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English :
The practical, interactive meeting place for digital culture and new technologies.
L’événement Déclic ! Le numérique mode d’emploi Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-04-09 par ADT 37
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