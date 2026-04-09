Joué-lès-Tours

Déclic ! Le numérique mode d’emploi

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 10:30:00

fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Le rendez-vous pratique et intéractif autour de la culture numérique et des nouvelles technologies.

Le rendez-vous pratique et intéractif autour de la culture numérique et des nouvelles technologies. .

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00

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English :

The practical, interactive meeting place for digital culture and new technologies.

L’événement Déclic ! Le numérique mode d’emploi Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-04-09 par ADT 37