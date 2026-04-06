Joué-lès-Tours

Mon jour de chance

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 55 – 55 – 59 EUR

55

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-28 20:30:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Que feriez-vous si vous pouviez revenir en arrière et modifier le cours de votre vie ?

Sébastien passe un week-end avec des amis d’enfance. Ils se souviennent qu’à l’époque ils laissaient le sort décider pour eux et prenaient toutes leurs décisions en jouant au dé.

Que feriez-vous si vous pouviez revenir en arrière et modifier le cours de votre vie ?

Sébastien passe un week-end avec des amis d’enfance. Ils se souviennent qu’à l’époque ils laissaient le sort décider pour eux et prenaient toutes leurs décisions en jouant au dé. Sébastien se rappelle précisément d’un soir où il a fait un quatre. Si seulement il avait fait un six, sa vie aurait été bien plus belle. Il en est convaincu.

Et si le destin lui donnait l’occasion de rejouer ? 55 .

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

What would you do if you could go back in time and change the course of your life?

Sébastien spends a weekend with some childhood friends. They remember how they used to let fate decide for them, and how they made all their decisions by rolling the dice.

L’événement Mon jour de chance Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-04-06 par ADT 37