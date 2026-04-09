Joué-lès-Tours

À vous de Joué !

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-17 15:00:00

fin : 2026-06-17 17:00:00

Date(s) :

2026-06-17

Atelier jeux de société proposé par l’équipe de la Médiathèque. L’occasion de partager, en famille ou entre amis, un moment ludique.

Atelier jeux de société proposé par l’équipe de la Médiathèque. L’occasion de partager, en famille ou entre amis, un moment ludique. .

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00

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English :

Board games workshop organized by the Médiathèque team. An opportunity to share a playful moment with family and friends.

L’événement À vous de Joué ! Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-04-09 par ADT 37