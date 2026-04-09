À vous de Joué ! Joué-lès-Tours
À vous de Joué ! Joué-lès-Tours mercredi 17 juin 2026.
Joué-lès-Tours
À vous de Joué !
1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-17 15:00:00
fin : 2026-06-17 17:00:00
Date(s) :
2026-06-17
Atelier jeux de société proposé par l’équipe de la Médiathèque. L’occasion de partager, en famille ou entre amis, un moment ludique.
Atelier jeux de société proposé par l’équipe de la Médiathèque. L’occasion de partager, en famille ou entre amis, un moment ludique. .
1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00
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English :
Board games workshop organized by the Médiathèque team. An opportunity to share a playful moment with family and friends.
L’événement À vous de Joué ! Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-04-09 par ADT 37
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