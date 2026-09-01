Informations pratiques

Tourouvre au Perche

Bresolettes JEP Eglise Saint-Pierre

BRESOLETTES Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Petite église du XVIe siècle, l’église Saint-Pierre de Bresolettes présente une architecture simple et traditionnelle, avec une nef et un clocher. Des travaux ont permis de restaurer le crépi du pignon d’entrée, de réparer la toiture et de remplacer le lambris de la voûte, mettant en valeur les poutres apparentes. L’église est également entourée de son ancien cimetière. .

BRESOLETTES Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 87 29 27 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bresolettes JEP Eglise Saint-Pierre

L’événement Bresolettes JEP Eglise Saint-Pierre Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Touisme des Hauts du Perche