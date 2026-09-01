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AGENDA · Tourouvre au Perche

Soirée Jeux de société Le Bourg Tourouvre au Perche

vendredi 11 septembre 2026 · Le Bourg · Tourouvre au Perche

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Le Bourg
Adresse
CHAMPS
Ville
61190 Tourouvre au Perche
Département
Orne
Tarif

Tourouvre au Perche

Soirée Jeux de société

Le Bourg CHAMPS Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-12-11 23:00:00

Date(s) :
2026-09-11 2026-10-09 2026-11-13 2026-12-11

Le Comité des fêtes de Champs vous proposent une soirée jeux de société, tous les 2e vendredis de chaque mois.
Possibilité d’apporter vos propres jeux.   .

Le Bourg CHAMPS Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 7 88 17 53 97  cfchamps1901@gmail.com

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English : Soirée Jeux de société

L’événement Soirée Jeux de société Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Touisme des Hauts du Perche

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