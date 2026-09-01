Soirée Jeux de société Le Bourg Tourouvre au Perche
vendredi 11 septembre 2026 · Le Bourg · Tourouvre au Perche
Informations pratiques
Tourouvre au Perche
Soirée Jeux de société
Le Bourg CHAMPS Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-12-11 23:00:00
Date(s) :
2026-09-11 2026-10-09 2026-11-13 2026-12-11
Le Comité des fêtes de Champs vous proposent une soirée jeux de société, tous les 2e vendredis de chaque mois.
Possibilité d’apporter vos propres jeux. .
Le Bourg CHAMPS Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 7 88 17 53 97 cfchamps1901@gmail.com
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English : Soirée Jeux de société
L’événement Soirée Jeux de société Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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