Brest En Bulles Les Rencontres Brestoises de la BD Les Ateliers des Capucins Brest samedi 20 juin 2026.

Brest

Brest En Bulles Les Rencontres Brestoises de la BD

Les Ateliers des Capucins 25 rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20 2026-09-19

Cette année, il y aura donc 40 auteur.e.s de BD en dédicace, mais surtout 4 tables rondes sur différents thèmes (la santé dans la BD, la préservation de la biodiversité, le punk en France des années 70 à 2010, …), un spectacle interactif inspiré d’une bande dessinée de Lewis Trondheim, un concert dessiné, des ateliers de dessins, une chasse au trésor, une projection du film ‘’la guerre des lulus’’ et une rencontre avec les auteurs de la BD et bien d’autres choses encore.

Tout cela est rendu possible par le maintien renforcé de nos soutiens institutionnels (Sofia, Région, Département, Ville de Brest, les médiathèques brestoises, …) et nos partenaires (Dialogues, CMB, Le Télégramme, MPT harteloire, Ligue de l’enseignement,…). .

Les Ateliers des Capucins 25 rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Brest En Bulles Les Rencontres Brestoises de la BD Brest a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue