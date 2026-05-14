Brest Running Tour Quai Eric Tabarly Brest

Brest

Brest Running Tour

Quai Eric Tabarly Cours Dajot Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Le bitume brestois se transforme en piste de records. Cet événement porté par l’association Courir sur Brest et le Stade Brestois Athlétisme, propose quatre formats de courses pour tous les niveaux.

Au programme

Semi-marathon le top départ sera donné à 8h30 au Cours Dajot, pour une boucle rejoignant Le Relecq-Kerhuon.

5km et 10 km départ à 10h45 du Quai Tabarly, tracés plats.

Mile (1609 m) l’élite mondiale s’affrontera dès 13h.

Information pratique

Inscriptions ouvertes sur la plateforme Klikego. .

Quai Eric Tabarly Cours Dajot Brest 29200 Finistère Bretagne

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English : Brest Running Tour

L’événement Brest Running Tour Brest a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue