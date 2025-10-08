Brest Surf Film Festival 9ème édition Rue Eugène Bérest Brest

Brest Surf Film Festival 9ème édition

Rue Eugène Bérest Océanopolis Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-13

A la pointe de l’Europe, durant 4 jours, 4 nuits, découvrez le meilleur de la production de films de surf, les artistes, designers, musiciens les plus prometteurs de la scène locale et internationale. Une expérience cinématographique, artistique, grand écran. Catalyseur de projets, révélateur de talents, le festival défend des valeurs de tolérance, d’émancipation, de liberté et de respect.

Le festival s’invite à s’immerger au sein des forces et des énergies de la nature, à partager le plaisir et la joie de la glisse, à réfléchir ensemble à l’océan, poumon bleu de notre planète.

Un événement hors-piste qui pense le monde de demain.

Alors un peu de patience, la programmation sera bientôt en ligne ! .

Rue Eugène Bérest Océanopolis Brest 29200 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Brest Surf Film Festival 9ème édition Brest a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole