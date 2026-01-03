Holden Théâtre La Maison du Théâtre Brest

Holden Théâtre

La Maison du Théâtre 12 Rue Claude Goasdoué Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 19:30:00

fin : 2026-05-12 20:40:00

Date(s) :

2026-05-12

Lola veut qu’on l’appelle Holden. Non pas qu’elle souhaite être un garçon, mais juste parce qu’elle aimerait être quelqu’un d’autre. Et quitte à choisir, autant s’identifier à un personnage qu’elle adore, à savoir Holden Caulfield.

Holden Caufield, c’est le héros de L’Attrape-cœurs, célèbre roman de Jerome David Salinger. Devant l’impossibilité d’obtenir les droits de représentation du livre, Guillaume Lavenant a imaginé un texte reprenant, dans une histoire totalement inédite, l’esprit de l’ouvrage. Un seule en scène porté par une comédienne absolument charismatique, qui scrute cet âge charnière qu’est l’adolescence, période délicate de l’existence partagée entre la peur de grandir et le désir d’émancipation. Lola aimerait avoir la désinvolture et l’humour de Holden, faire les trucs dingues qu’il fait. Trouvera-t-elle la force de contenir la violence qui l’habite et d’inventer son propre chemin ?

Informations pratiques

A partir de 14 ans.

Durée 1h10.

Proposé par la compagnie Le Café Vainqueur (Pays de la Loire). .

La Maison du Théâtre 12 Rue Claude Goasdoué Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 47 33 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Holden Théâtre

L’événement Holden Théâtre Brest a été mis à jour le 2026-01-03 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue