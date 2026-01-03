Coffre Théâtre d’objets La Maison du Théâtre Brest

Coffre Théâtre d’objets

La Maison du Théâtre 12 Rue Claude Goasdoué Brest Finistère

Début : 2026-05-12 19:30:00

fin : 2026-05-12 20:40:00

2026-05-12

Évoquant les premiers enthousiasmes liés à l’imaginaire de l’enfant, ce spectacle est un imagier jubilatoire empli de douceur et d’émerveillement.

L’album jeunesse Papa de Nicolas Mathieu (prix Goncourt pour Leurs enfants après eux) a inspiré ce spectacle volontairement naïf. Coffre à jouets, à ranger, à secret, à histoire… Le coffre, depuis l’enfance jusqu’à l’âge adulte, est un objet un peu magique qui cache et préserve tout à la fois. Sur scène, un enfant et un adulte sont entraînés dans un voyage épique de coffre en coffre. Pour l’enfant, c’est un voyage pour se construire en ouvrant grand les portes de son imaginaire. Pour l’homme, ce sera un voyage pour accompagner et lâcher prise.

Informations pratiques

A partir de 3 ans.

Durée 35 minutes.

Proposé par le Collectif Label Brut (Pays de la Loire). .

La Maison du Théâtre 12 Rue Claude Goasdoué Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 47 33 42

