Escale du navire Galeón Andalucía Quai du Commandant Malbert Brest
Escale du navire Galeón Andalucía Quai du Commandant Malbert Brest mercredi 13 mai 2026.
Brest
Escale du navire Galeón Andalucía
Quai du Commandant Malbert Port de Commerce de Brest Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 10:00:00
fin : 2026-05-17 20:00:00
Date(s) :
2026-05-13
Après avoir traversé les océans, le Galeón Andalucía a choisi Brest pour faire escale.
La rade de Brest, vaste, abritée et vivante, lui offre un cadre à la hauteur de ce voilier d’exception.
Venez à la rencontre du Galéon, un impressionnant navire de 49 mètres, inspiré des galions espagnols du XVIIe siècle, pour une parenthèse hors du temps.
À bord, six ponts à parcourir librement, des panneaux pour plonger dans l’histoire du navire et ses détails d’époque, et l’occasion d’échanger avec l’équipage pour imaginer la vie des marins espagnols d’il y a 500 ans.
Cette escale lance une série de rendez-vous qui font vivre la rade autrement. Brest se regarde, se traverse, se raconte. Et parfois, elle accueille des géants.
Infos pratiques
Promenade libre sur le quai pour l’admirer
Réservation en ligne obligatoire pour monter à bord. .
Quai du Commandant Malbert Port de Commerce de Brest Brest 29200 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Escale du navire Galeón Andalucía
L’événement Escale du navire Galeón Andalucía Brest a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
À voir aussi à Brest (Finistère)
- La Grande Histoire au cimetière de Kerfautras Rue Massillon Brest 8 mai 2026
- Exposition de sculptures Levraoueg a-galon , la bibliothèque de coeur. Les Ateliers des Capucins Brest 9 mai 2026
- FANNY POCHOLLE – FANNY POCHOLLE DANS COMMENT BIEN REUSSIR COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS Brest 9 mai 2026
- Le jour de l’orgue Eglise Saint-Laurent Brest 9 mai 2026
- Lambézellec, ancienne commune rurale Rue Robespierre Brest 9 mai 2026