Escale du navire Galeón Andalucía Quai du Commandant Malbert Brest

Brest

Escale du navire Galeón Andalucía

Quai du Commandant Malbert Port de Commerce de Brest Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 10:00:00

fin : 2026-05-17 20:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Après avoir traversé les océans, le Galeón Andalucía a choisi Brest pour faire escale.

La rade de Brest, vaste, abritée et vivante, lui offre un cadre à la hauteur de ce voilier d’exception.

Venez à la rencontre du Galéon, un impressionnant navire de 49 mètres, inspiré des galions espagnols du XVIIe siècle, pour une parenthèse hors du temps.

À bord, six ponts à parcourir librement, des panneaux pour plonger dans l’histoire du navire et ses détails d’époque, et l’occasion d’échanger avec l’équipage pour imaginer la vie des marins espagnols d’il y a 500 ans.

Cette escale lance une série de rendez-vous qui font vivre la rade autrement. Brest se regarde, se traverse, se raconte. Et parfois, elle accueille des géants.

Infos pratiques

Promenade libre sur le quai pour l’admirer

Réservation en ligne obligatoire pour monter à bord. .

Quai du Commandant Malbert Port de Commerce de Brest Brest 29200 Finistère Bretagne

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English : Escale du navire Galeón Andalucía

L’événement Escale du navire Galeón Andalucía Brest a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue