La Grande Histoire au cimetière de Kerfautras Rue Massillon Brest

Brest

La Grande Histoire au cimetière de Kerfautras

Rue Massillon Cimetière de Kerfautras Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 15:00:00

fin : 2026-05-08 16:30:00

Date(s) :

2026-05-08

Ce cimetière est le cimetière civil accueillant le plus grand carré militaire en France. Il entretient un lien étroit avec la mémoire des deux conflits mondiaux, avec des tombes de combattants de nombreuses nationalités. Venez parcourir les monuments funéraires qui relatent cette histoire.

Informations pratiques

Durée 1h30.

Réservation obligatoires auprès de l’Office de Tourisme Brest en vue au guichet, par téléphone ou en ligne.

L’Office de Tourisme Brest en vue se réserve le droit d’annuler la visite si le nombre de participants minimum (5) n’est pas atteint ou en cas de météo défavorable. .

Rue Massillon Cimetière de Kerfautras Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 24 96

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English : La Grande Histoire au cimetière de Kerfautras

L’événement La Grande Histoire au cimetière de Kerfautras Brest a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue